FIAT Professional ürün gamı, üretimi Kasım ayında Tofaş’ta başlayan Scudo Van’ın yeni gövde tipi ve 1.5 litrelik yeni motor seçeneği ile daha da güçlendi.İSTANBUL (İGFA) - FIAT Professional ürün gamı, üretimi Kasım ayında Tofaş’ta başlayan Scudo Van’ın yeni gövde tipi ve 1.5 litrelik yeni motor seçeneği ile daha da güçlendi.

Scudo Van Standart, 5,3 metreküplük geniş iç hacmi, 4,98 metrelik uzunluğu, 1,9 metrelik genişliği ve 1,9 metrelik yüksekliği ile kompakt bir araç ihtiyacı olan müşteriler için ideal bir seçenek olacak.

Ticari araç müşterilerine konforlu, pratik ve hayatı kolaylaştıran modeller sunan FIAT Professional, orta boyutlu hafif ticari araç segmentindeki başarılı modeli Scudo’ya daha kompakt boyutlardaki Standart gövdesini ekledi.

Yeni Scudo Van Standart gövde, 5,3 m3’lük yükleme hacmi ile mevcut Doblo Cargo Maxi ve Scudo Van Maxi modelleri arasında yer alırken FIAT Professional ürün gamı 3,3 m3’ten 17 m3’e kadar tüm ihtiyaçlara uygun model ve gövde seçenekleriyle ticari araç kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün gamı sunuyor.

Üretimi Tofaş’ta gerçekleştirilen Yeni Scudo Van, esnek ihtiyaçlara yanıt veren geniş iç hacmi ve şehir içi taşımacılığına uygun boyutları ile göz dolduruyor.

Scudo Van Standart versiyonu, 5,3 metreküplük geniş iç hacmi, 4,98 metrelik uzunluğu, 1,9 metrelik genişliği ve 1,9 metrelik yüksekliği ile orta ticari araç segmentinde kompakt bir çözüm olarak öne çıkıyor. Scudo Van Standart'ın 2.51metre uzunluğundaki yükleme alanı ön yolcu koltuğunun kaldırılarak, yük bölümüne uzanan bir pencerenin açılması ile daha uzun yüklerin taşınmasına izin veren Magic Cargo özelliği ile 3.67 metreye ulaşabiliyor.

4,96 metre uzunluğundaki Yeni Scudo Van Standart modelinin yanı sıra FIAT Professional ürün gamının 5,33 metre uzunluğundaki Scudo Van Maxi versiyonunun da üretimi aralık ayından Tofaş Fabrikasında başlayacak. Böylelikle Scudo Van modelinin 5,3 ve 6,1 metreküp hacme sahip Standart ve Maxi ticari adlı her iki gövde seçeneği de yerli üretim olacak.

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretimine başlanan Yeni Scudo’da 1.5 litrelik yeni Multijet3 dizel motor seçeneği de ilk kez satışa sunuluyor. Scudo’da 120 HP’lik güç ve 300 NM tork sunan bu yeni 1,5 litre hacmindeki motor seçeneğine ek olarak yine güçlü ve yüksek performanslı 2.0 litre hacmindeki 145 HP’lik 340 NM tork sunan motor alternatifi de ürün gamında yer almaya devam ediyor.

1,5 litrelik motor Scudo Van Standart gövdede yer alırken, 2.0 litrelik versiyon hem Standart, hem de Maxi gövdelerde tercih edilebiliyor. Satın alımda ve kullanımda ekonomik bir çözüm arayanlar için 1.5 litrelik motor ideal bir seçenek olurken 2.0 litrelik motorlu versiyon ise daha çok yük taşıma kapasitesi ve güce ihtiyaç duyanlar için uygun bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Scudo Van Standart gövdesi, Scudo Van Maxi gövdesinde “Business” donanım seviyesi ile opsiyonel olarak sunulan Plus ile Teknoloji paketleriyle tercih edilebiliyor. Standart donanımda saklama alanlı 2’li yolcu koltuğu ile 5 inç dokunmatik ekranlı radyo ve siyah- beyaz dijital gösterge paneli sunulurken, Plus pakette ise Magic Cargo tipi 2’li yolcu koltuğu, camlı ara bölme ve camlı arka kapılar yer alıyor. Araçlarında teknolojiyi kullanmaktan keyif alan sürücüler için hazırlanan Teknoloji paketinde ise 10 inç renkli dokunmatik ekran, 10 inç renkli dijital gösterge paneli ve geri görüş kamerası bulunuyor.

GSRv2 standartlarını karşılayan ve ileri güvenlik (ADAS) özellikleriyle Scudo Van kullanıcısına, Çarpışma Uyarısı ve Acil Durum Fren Sistemi (AEBS), Trafik İşareti Tanıma ve Akıllı Hız Asistanı, Yorgunluk Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemini standart olarak sunuyor. Böylece ticari araç kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştırırken, güvenlik, sağlamlık, çok yönlülük ve yüksek sürüş keyfi avantajları ile göz dolduruyor.

Scudo Van’ın sürgülü yan kapısı 935 mm'lik genişliği ile 1 Euro Paletin rahatlıkla yüklenebilmesine imkan tanırken, Maxi (L3) gövdede 3; standart (L2) gövdede ise 2 Euro Palet taşınabiliyor. Yeni Scudo Van Standart (L2) ile birlikte FIAT Professional markası, 3,3 m3’den 17m3’e kadar üç farklı model ve sekiz farklı seçenek ile müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Scudo Van Standart 1.5 Multijet3 motorlu versiyonu 1.049.900 TL’den, Scudo Van Standart 2.0 Multijet3motora sahip versiyonu ise 1.149.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Tüm Scudo Van modellerinde 300 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası veya kredi kampanyasından faydalanmayı tercih etmeyen müşteriler için ise alternatif olarak 50 bin TL nakit indirim fırsatı sunuluyor.