Geçmiş dönemlerde Anayasa Mahkemesi üyeliği ve Sayıştay üyeliği görevlerinde bulunan ve Bayburt'un kültürel mirasının korunması üzerine önemli çalışmalar yürüten Hicabi Dursun'un uzun süredir toplamakta olduğu nadide eserlerden oluşan koleksiyon, Bayburt tarihine ilgi duyan araştırmacılar ve öğrenciler için önemli bir kaynak zenginliğine vesile oldu. Koleksiyondaki 3 el rehberi, 9 CD, 25 karpostal, 69 Bayburt konulu dergi, çoğunluğu Bayburt hakkında yazılmış 350 kitap ve tarihi Bayburt fotoğraflarından oluşan 438 fotoğrafın yer aldığı stant, ilk gününden itibaren ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.



Koleksiyon bağışının tarihsel ve kültürel önemi üzerine açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bir kütüphanenin değeri, eser çeşitliliğinin yanı sıra koleksiyon çeşitliliğiyle de ölçülür. Çünkü ulaşılması gereken yaygın edisyonlu eserler kadar özgün ve nadide eserlere sahip olmak da bir marka değeri kazandırır. Yaygın eser çeşitliliğinde Türkiye'de önemli bir noktaya erişen Üniversitemiz, koleksiyon bağışları sayesinde özgün bir kimlik kazanıyor. Çünkü Hicabi Dursun beyefendinin bağışladığı koleksiyon, Bayburt'un tarihsel birikimini yansıtan nadide eserler yalnızca bizim kütüphanemizde yer alacak. Eserlerin dijital ediyonlarını da ilerleyen zamanda planlayacağız. Hicabi Dursun beyefendi ile birlikte yakın zamanda resmi bağış töreni düzenleyerek şükranlarımızı bildireceğiz ve bu anlamlı bağışı tarihe not düşeceğiz." dedi.





Hicabi Dursun'un Özgeçmişi



Hicabi Dursun, 20/10/1965 tarihinde Bayburt’ta doğmuştur. İlk ve ortaokulu Bayburt’ta okumuş, 1983 yılında İstanbul Kadıköy Kazım İşmen Lisesinden mezun olmuştur. 1983 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünüyse 1988 yılında tamamlamıştır.



25/6/2009 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin 945 sayılı kararı ile Sayıştay üyeliğine seçilen Hicabi Dursun Anayasa Mahkemesi üyeliği yanında 2018-2020 yılları arasında Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı olarak da görev yapmış olup 11/10/2022 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliği görevi sona ermiştir.

Doğduğu bölgeyle ilgili yöresel ve kültürel çalışmaları bulunan Hicabi Dursun halen Sayıştay 7. Daire üyesi olarak görevine devam etmektedir.