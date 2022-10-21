Türkiye, savunma sanayi alanında dünyanın en iyileri ile yarışıyor.

Bu kapsamda yerli ve milli ürünlere rağbet de artıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul Üniversitesi Cemal Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen "Blokzincir İstanbul" programında savunma sanayideki son ihracat rakamlarını paylaştı.

"75 milyar dolar bütçeye çıktı"

Erdoğan, "Savunma sanayi, teknolojinin hem lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 62 savunma sanayi projesinden 750'nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır.

İhracat 3 milyar doların üzerinde

Bu gelişmenin en somut yansımasını ihracatımızda müşahede ediyoruz. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu." dedi.

1.Silah Sistemleri

2.İnsanlı ve İnsansız Kara Araçları

3.Hava Savunma Sistemleri

4.Hava Araçları

5.Deniz Araçları

6.Malzeme ve İşleme Teknolojileri

7.Lazer Silah Sistemleri

8.Motor Sistemleri

9.Yarı İletken teknolojileri