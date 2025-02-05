Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 42 milyon liralık yatırımla Sakarya’nın su kaynaklarına önemli ölçüde katkı sağlayacak ve bulanıklık değeriyle Türkiye’de öncü projelerden olan Lamellalı Ön Çökeltim Sistemi Projesi’ne hız kazandırdı.SAKARYA (İGFA) - SASKİ, arıtma değerleri ile Türkiye’de öncü projelerden olan Lamellalı Ön Çökeltim Projesi’nde önemli aşama kaydetti. Kısa sürede yüzde 60’ı tamamlanan arıtma tankı yakın zamanda Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisi ile entegre şekilde hizmet verecek. Projenin sonraki etabında Karapürçek ve Sapanca Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri için arıtma tankı üretimine başlanacak.

Karapürçek’te bulunan Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisi ile entegre şekilde çalışacak ilk arıtma tankının yüzde 60’ı tamamlandı.

Karapürçek’in içme suyu sorunlarına kalıcı çözüm

Karapürçek’in yaşadığı su sorunlarını çözüme kavuşturacak arıtma tankının ilerleyişini yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan’a, Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu ve AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaşeşlik etti.

Arıtılamayan sular geri kazanılacak

Çalışmaları değerlendiren Turan, projenin içme suyu altyapısına sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, “Türkiye’de öncü projelerden olan Lamellalı Ön Çökeltim Sistemi ile Karapürçek ve Sapanca ilçelerimizde daha önce bulanıklık değeri nedeniyle arıtamadığımız suları güvenle geri kazanacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın önemsediği ve iki ilçede zaman zaman yaşanan içme suyu sorunlarına kalıcı çözüm olacak proje ile abonelerimizi kesintisiz içme suyu ile buluşturacağız” dedi.

Çökeltim sistemi su kaynaklarına önemli ölçüde katkı sağlayacak

Arıtma tank imalatının programa uygun şekilde ilerlediğini kaydeden Turan, “İlk etapta Kanlıçay İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne kazandıracağımız hemen sonrasında da Karapürçek ve Sapanca Kurtköy İçme Suyu Arıtma Tesisleri için imalatına başlanacak olan arıtma tankları,bulanıklık değerleri yüksek olan ve daha önce arıtılamayan suları en sağlıklı şekilde geri kazandıracak” ifadelerine yer verdi.