SASKİ, son teknolojiye sahip tesisleri ile Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin geleceklerine katkı sağlamaya devam ediyor.Suyun gücünden elde ettiği enerji ile yılda 45 milyon kilovat elektrik üreten ADASU HES’i ziyaret eden Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencileri enerji üretim sürecini yerinde gözlemleme imkanı buldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Türkiye’de yerel yönetimler tarafından inşa edilen ilk hidroelektrik santral olan ADASU HES’in kapılarını geleceğin mühendislerine açtı.

Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ziyarette uzmanlar, türbinlerinden otomasyon sistemlerine kadar tüm detayları geleceğin mühendisleri ile paylaştı.

Türbinlerden SCADA Sistemine detaylı inceleme

Yenilenebilir enerji üretimine yerinde tanıklık eden öğrenciler, SCADA yazılımının kullanıldığı otomasyon odasını inceleyerek enerji üretim süreçlerinin dijital olarak nasıl kontrol edildiğini gözlemledi. Geleceğin mühendisleri, ADASU HES ile birlikte beş tesisin eş zamanlı olarak tek merkezden takip edildiği ekranlardan enerji üretimi, su akış miktarları ve türbin performansları gibi verilerin anlık olarak takip edilmesi hakkında da detaylı bilgi aldı.

Öğrencilerden teşekkür

Ziyaret sonrasında uygulamalı olarak öğrendiklerinin gelecek iş hayatlarında her zaman yer edineceğini belirten öğrenciler, eğitim hayatlarına verdikleri destekten dolayı Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.