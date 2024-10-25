Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi'nin 'kademeli ayrılık' sessizliği! Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi'nin 'kademeli ayrılık' sessizliği!
Şarkıcı Çağatay Akman'ın darp davasında karar!
'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısıyla tanınan genç şarkıcı Çağatay Akman'ın eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı...Devamı için tıklayınız