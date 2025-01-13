Bayburt Saraycık Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan Kongresini Pendik Kaynarcadaki Dernek Merkezinde gerçekleştirdi.
Kongre Divan Teşkil edilmesiyle başladı. Divan Başkanlığına Bayburt Vakfı Başkanı Yetkin Çavdar, Divan üyeliklerine Ayhan okumuş ,Nihat Türkoğlu, İbrahim Günaydın, Yavuz Altun seçildi.
Kongre Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.
Kongreye tek adayla gidildi. Kongrede Bayburt Vakfı Başkanı Yetkin Çavdar, Marmara Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül kongreye katılan üyelere hitap etti.
Seçimde oyların tamamını alan Başkan Keramettin Öztürk tekrar Saraycık Köyü Dernek Başkanı olarak seçildi.
Yeni yönetim şu isimlerden oluşru
BAŞKAN KERAMEDDİN ÖZTÜRK
NİHAT TÜRKOĞLU
MUHSİN OKUMUŞ
İBRAHİM TÜRKOĞLU
GÜRBÜZ KÜÇÜK
İSRAFİL ÖZTÜRK
ÇAFERTURAN
AHMET ÇAĞLAR
SELÇUK ALTINSOY
FATİH DİNÇ
İSMAİI DOĞRU
MUSTAFA ALTUN
SITKI ŞAHİN
HÜSEYİN KAYA
HALİL DULHA
TALHA ALTUN
ÇETİN ÇERİ
NİHAT DİNÇ
ABDULLAH İRİÇ
MUHAMMET OKUMUŞ
ERGÜN ALTINSOY
HÜSYİN AKBABA
SAMET ÇİNAR
EMRE ÇAĞLAR
AHMET ÖZTÜRK
METEHAN ALTUN