Bayburt Saraycık Köyü Kültür ve yardımlaşma Derneği olağan Kongresini Pendik Kaynarcadaki Dernek Merkezinde gerçekleştirdi.

Kongre Divan Teşkil edilmesiyle başladı. Divan Başkanlığına Bayburt Vakfı Başkanı Yetkin Çavdar, Divan üyeliklerine Ayhan okumuş ,Nihat Türkoğlu, İbrahim Günaydın, Yavuz Altun seçildi.

Kongre Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Kongreye tek adayla gidildi. Kongrede Bayburt Vakfı Başkanı Yetkin Çavdar, Marmara Bayburt kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül kongreye katılan üyelere hitap etti.

Seçimde oyların tamamını alan Başkan Keramettin Öztürk tekrar Saraycık Köyü Dernek Başkanı olarak seçildi.

Yeni yönetim şu isimlerden oluşru

BAŞKAN KERAMEDDİN ÖZTÜRK

NİHAT TÜRKOĞLU

MUHSİN OKUMUŞ

İBRAHİM TÜRKOĞLU

GÜRBÜZ KÜÇÜK

İSRAFİL ÖZTÜRK

ÇAFERTURAN

AHMET ÇAĞLAR

SELÇUK ALTINSOY

FATİH DİNÇ

İSMAİI DOĞRU

MUSTAFA ALTUN

SITKI ŞAHİN

HÜSEYİN KAYA

HALİL DULHA

TALHA ALTUN

ÇETİN ÇERİ

NİHAT DİNÇ

ABDULLAH İRİÇ

MUHAMMET OKUMUŞ

ERGÜN ALTINSOY

HÜSYİN AKBABA

SAMET ÇİNAR

EMRE ÇAĞLAR

AHMET ÖZTÜRK

METEHAN ALTUN