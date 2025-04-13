SASKİ, Mart ayından bugüne kadar etkili olan yağmur ve kar yağışının ardından Sapanca Gölü için sevindirici gelişmeyi paylaştı. Tam bir ayda yaşanan 24 santimlik artış ile birlikte göl 12 milyon metreküp su aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 13 Mart’ta yapılan ölçümlerde 30,72 metre olarak kaydedilen Sapanca Gölü su seviyesinin, 13 Nisan itibarıyla 30,96 metreye yükseldiğini duyurdu. 24 santimlik artış ile birlikte şehrin yaklaşık üç aylık su kullanımına denkgelen 12 milyon metreküp su elde edildi.

Hava koşullarının mevsim normallerinde seyretmesi, yüksek kesimlerdeki karların erimesi ve tasarruflu su kullanımı ile birlikte önümüzdeki haftalarda göl için 4 - 7 santim arasında ilave bir artış daha yaşanması ön görülüyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada,tüm bu olumlu gelişmelere rağmen suyun her koşulda tasarruflu kullanılmasının hayati önem taşıdığı vurgusu yapılarak, “Bahar yağışlarıyla birlikte yaşanan sevindirici gelişmeler yaz aylarında su ihtiyacının artacağını unutturmamalıdır. Gölü korumak için hayata geçirdiğimiz projeler tasarruflu kullanım ile işlevini tam manasıyla yerine getirebilir.BuŞehirHepimizin anlayışı ile su kullanımında tasarrufa ve göl çevresindeki sosyal faaliyetlerimizde çevre temizliğine hassasiyet göstermeliyiz” ifadeleri kullanıldı.