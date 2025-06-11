Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Sapanca Gölü Projesi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.SAKARYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir video yayınlayarak, “Koruma ve İhya projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müz nefes alacak” ifadelerine yer verdi. Başkan Yusuf Alemdar ise, “Şehrin geleceğine iz bırakmak, ülkenin nadir güzelliklerden biri olan gölümüzü ülke ve dünya turizmine kazandırmak için çok önemli aşamaları geçtik. Projenin yapım aşaması için 18 Haziran'da ihaleye çıkıyoruz. Destek ve himayeleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kurum, ayrıca projeyle ilgili videoyu hesabından paylaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı Sapanca Gölü Bisiklet ve Yürüyüş Yolu projesi, Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatları, öncülüğüyle önemli bir aşamaya gelmişti.

PROJEYLE İLGİLİ DETAYLAR

Bakan Kurum, sosyal medyada projeyle ilgili videoyu paylaştı. Görüntülerde Türkiye'nin doğal cenneti olan Sapanca Gölü için hazırlanan projeye dair detaylara yer verildi.

“SAPANCA GÖLÜ'MÜZ NEFES ALACAK”

Bakan Kurum videolu paylaşımında, "Sapanca Gölü’müz nefes alacak. Koruma ve İhya Projemiz ile gölü çevreleyen kaçak yapıları ve iskeleleri kaldırıp doğal dokuyu ortaya çıkaracağız. Sapanca Gölü'müzün ekolojik dengesini korurken yürüyüş ve bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı da doğayla buluşturacağız." ifadelerine yer verdi.

“18 HAZİRAN'DA İHALEYE ÇIKIYORUZ”

Bu paylaşım üzerine değerlendirmelerde bulunan Başkan Yusuf Alemdar, "Böylesine önemli ve Sakarya için tarihi nitelikte olan bir projeye Sayın Bakanımız himayeleri ve desteği çok kıymetlidir. Şehrin geleceğine iz bırakmak, ülkenin nadir güzelliklerden biri olan gölümüzü ülke ve dünya turizmine kazandırmak için çok önemli aşamaları geçtik. Projenin yapım aşaması için 18 Haziran'da ihaleye çıkıyoruz. Sapanca Gölü'nü koruyacak, içme suyu kaynağı olarak gelecek yüzyıllara, çocuklarımıza miras bırakacağız" dedi.

İLK ETAPTA 6 KİLOMETRE

İki etaptan oluşacak projenin ilk etabında 6 kilometrelik kısımda çalışma yapılacak. 100 bin metrekarelik rekreasyon alanına sahip olacak projenin içerisinde yürüyüş ve bisiklet yolları, yaşam alanları, iskeleler, dinlenme alanları ve oyun parkları yer alacak.