Adalet Bakanlığı, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmayı titizlikle sürdürüyor. Bakan Yılmaz Tunç, bilirkişi raporunda ciddi teknik ihmaller tespit edilirken, 2 kişinin gözaltına alındığnı duyurdu.ANKARA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in 6 Haziran 2025’te Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapılarak vefat etmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı’nın görevlendirildiği soruşturmada, şimdiye kadar 12 kişinin ifadesine başvurulduğu ve 2 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA CİDDİ İHMALLER

Elektrik ve makine mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan rapora ilgili paylaşımda bulunan Bakan Tunç, olayın yaşandığı yerde ciddi teknik eksiklikler tespit edildiğini, havuz pompa motorunun arızalı olduğu, binanın ana girişinde zorunlu olan kaçak akım rölesinin bulunmadığı, metal ekipmanlarda korozyon kaynaklı paslanma olduğu, kablolar ve ek yerlerinde su ve nem bulunduğu, havuz enerji odasındaki kaçak akım rölesinin korozyona uğramış ve arızalı olduğu, havuz enerji odasının havuza mesafesinin uluslararası standartlara uygun olmadığının tespit edildiği açıklandı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1932704095380308323

Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımının öldürücü olduğu belirtilirken, Ferdi Zeyrek’in yaklaşık 68-80 volt dalgalanan bir akıma maruz kaldığı kaydedildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Söz konusu bulgular doğrultusunda Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle devam ettiğini belirterek, bir kez daha merhum Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.