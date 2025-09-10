Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Motorlu Araçlar Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ev sahipliğinde sanayi esnafıyla bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - Esnafın taleplerini dinleyen Başkan Dutlulu, “Manisa halkına hizmet sözümüz var. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız” diyerek çözüm odaklı belediyecilik anlayışını vurguladı.

Programa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter, ilgili oda başkanları ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.Başkan Dutlulu, Manisa Küçük Sanayi Sitesi’ndeki işyerlerini ziyaret ederek esnafa hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Manisa Motorlu Araçlar Tamircileri Odası Başkanı Ahmet Ülke, Başkan Dutlulu’ya ilettikleri 12 maddelik taleplerin büyük kısmının hızla hayata geçirildiğini belirterek, “Besim Başkan gerçekten icraatten hoşlanan bir yönetici. Taleplerimize duyarlılığı için teşekkür ediyoruz” dedi.

“ÇALIŞMAKTAN HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Başkan Dutlulu, sahada olmaya ve sorunları çözmeye devam edeceklerini belirterek, “Övünmek gibi olmasın ama çalışmayı seven bir belediye başkanıyım. Ferdi Başkanımızdan sonra bu göreve gelmek kolay değil. Onun gibi sahada olacağım, sizleri dinleyeceğim ve çözüm üreteceğim” ifadelerini kullandı.

“BİZDEN İSTEMEYE DEVAM EDİN”

Halkla sürekli iletişimde olmanın önemine dikkat çeken Dutlulu, “Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Büyük projelerimiz olacak ama sizin talepleriniz önceliğimiz. Diyaloğu kesmeyin, bizden istemeye devam edin” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da konuşmalarında iş birliği vurgusu yaparak, küçük sanayinin sorunlarını birlikte aşacaklarını ve engellemelere rağmen hizmet üretmeye devam edeceklerini belirttiler.