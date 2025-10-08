Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ekim kültür sanat etkinlikleri Anadolu Ajansının, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Tanık" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi açılışı ile başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Ajansı iş birliğiyle hazırlanan “Tanık” Sergisi Ofis Sanat Merkezi’nde açıldı.

Anadolu Ajansı’nın Tanık kitabında yer alan ve 50 adet fotoğrafın bulunduğu sergide, İsrail'in 7 Ekim’den bugüne kadar Gazze'de işlediği tüm suçlar gözler önüne serildi. Sergi, 26 Ekim’e kadar tüm Sakaryalıların ziyaretine açık olacak.

İşgalci İsrail’in Gazze’de işlediği suçlaratemel delil niteliğinde olacak sergide, Anadolu Ajansı muhabirleri ve Filistinli gazetecilerin bölgede zor şartlarda elde ettiği50 fotoğraf yer aldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programa, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Hizmet-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, AA Yurt Haberleri Müdürü Orhan Topal, AA Ankara Haberleri Müdürü Yücel Velioğlu,AA Sakarya Bölge Müdürü Enes Duran,fotoğraf sanatçıları ve Filistin davasına duyarlı çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi 26 Ekim’e kadar açık olacak.