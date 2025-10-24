Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri, “Sesin Yolculuğu” adlı etnik müzik konseriyle devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri, “Sesin Yolcuğu” adlı etnik müzik konseriyle devam etti. Kent Orkestrası’nın performansıyla gerçekleştirilen konserde, farklı coğrafyalara ait geleneksel müzikler katılımcıları huzurlu bir yolculuğa çıkardı.

Sakarya’nın kültür ve sanat hayatına renk katan etkinlik, Ziya Taşkent Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluştu. Kent Orkestrası’nın güçlü performansıyla gerçekleştirilen konserde, farklı coğrafyalara ait geleneksel melodiler izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser boyunca Asya’dan Anadolu’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a uzanan zengin bir müzik repertuvarı seslendirildi. Farklı kültürlerin ezgilerini harmanlayan orkestra, her bir eserde dinleyicilere o coğrafyaların ruhunu hissettirdi.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın deneyimli müzisyenleri, sahne performansları ve müzikal uyumlarıyla büyük beğeni toplarken hem eser çeşitliliği hem de kültürel zenginliğiyle izleyicilere adeta bir “ses yolculuğu” konser, büyük beğeni topladı.