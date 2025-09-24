Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği’nin (SAGÜSAD) 30. kuruluş yılına özel hazırlanan resim ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği’nin (SAGÜSAD) 30. kuruluş yılına özel hazırlanan resim ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Ofis Sanat Merkezi’nde kapılarını açan sergi, derneğin kurucularından geçtiğimiz yıl vefat eden fotoğraf sanatçısı İsmail Arzu Açıkel anısına gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAGÜSAD’ın 30. yılı anısına hazırlanan ve usta sanatçı İsmail Arzu Açıkel’e ithaf edilen sergiyi 5 Ekim’e kadar Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunacak.

30. yıla özel anma sergisi

SAGÜSAD’ın sanat yolculuğunun 30. yılında düzenlenen sergi, Açıkel’in kadrajından karelerin sunumuyla başladı. 52 fotoğraf ve 5 resim çalışmasının yer aldığı sergi, derneğin bugüne kadar yetiştirdiği sanatçıların emeğini yansıttı.

Onur ödülü Feruz Ertürer’e

Açılış töreninde dernek başkanı Ünal Dabak, SAGÜSAD’ın 30. yılı onuruna verilen plaketi fotoğraf sanatçısı Feruz Ertürer’e takdim etti. Katılımcılar hem Açıkel’in hatırasını yaşatan karelere hem de SAGÜSAD üyelerinin eserlerine yoğun ilgi gösterdi.

30. yılımızın en kıymetli etkinliği

SAGÜSAD Başkanı Ünal Dabak açılışta yaptığı konuşmada; “52 fotoğraf ve 5 resim çalışmasından oluşan sergimizi açıyoruz. 30 yıldır süren sanat yolculuğumuzda ustalarımızı rahmetle anıyor, onların izinden yürümeye devam ediyoruz. Bu sergi, 30. yılımızın en kıymetli etkinliği oldu. Çünkü biz sadece fotoğraf çekmedik, bu şehri belgeledik; unutulmaya yüz tutmuş tarihi yapıları kaydettik, geleceğe taşıdık. İsmail Arzu Açıkel’i rahmetle anıyoruz. Bilgisi, zarafeti ve sabrıyla yol gösteren bir insandı, hatırası daima bizimle yaşayacak” ifadelerini kullandı.

“İsmail Arzu Açıkel eserleriyle yaşamaya devam edecek”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin; “İsmail Arzu Açıkel anısına düzenlenen bu sergi bizleri çok mutlu etti. 30. yılında hayata geçirilen bu özel sergi hem şehrimizin kültür sanat hayatına hem de fotoğraf sanatına değer katıyor. Eserleriyle yaşamaya devam edecek olan kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Sakarya, fotoğraf sanatında ülke genelinde önemli başarılara imza atmış bir şehir. 30 yıldır şehrimizin kültür ve sanatına kattıkları için Sakarya Güzel Sanatlar Derneğimize teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

İsmail Arzu Açıkel kimdir?

1953 yılında Adapazarı’nda doğan İsmail Arzu Açıkel, Galatasaray Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Açıkel, Sakarya Güzel Sanatlar Derneği (SAGÜSAD) üyesiydi. Fotoğraf sanatına büyük ilgi duyan Açıkel, çok sayıda sergiye katıldı ve ulusal yarışmalarda jüri üyeliği yaptı. Dernek faaliyetleri kapsamında fotoğraf seminerleri verdi, fotoğraf gezileri düzenledi. Ayrıca Gren Dergisi’nin yayın kurulu üyeliğinde bulundu.