Sakarya Büyükşehir Belediyesi,4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıylakendi bünyesinde olan Tıp Merkezi’nde düzenlediği “Erken Teşhis Hayat Kurtarır” farkındalık etkinliğinde kadınlara ücretsiz kanser tarama testi yaptı ve kanser hastalığıyla ilgili hayati bilgiler aktardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında kanser hastalığına, tedavi sürecine ve erken teşhisin önemine dikkat çeken anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi'nde kurulan stantta, vatandaşlara ücretsiz kanser tarama testleri yapıldı.

Ücretsiz tarama testi yaptılar

Sağlık uzmanları, erken teşhisin önemini tüm detaylarıyla anlattığı vatandaşlara kanser hastalığıyla ilgili hayati bilgiler aktardı ve ayrıca 30-65 yaş aralığındaki gönüllü kişilere HPV testi yaptı.

Etkinlik kapsamında, belediye meclis salonunda kurum içi personele bilgilendirici bir seminer verildi.

Erken teşhisin önemi

Büyükşehir etkinliğinde konuşan alanında uzman isimler, kanserin erken teşhis edilmesi halinde tedavi sürecinin çok daha başarılı ilerlediğini belirterek düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.

Taramalar hayati öneme sahip

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Özer, yapılan çalışmalara ve kanser hastalığına değinerek, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Özer, “Vatandaşlarımızın sağlık taramalarına katılım göstermesi hayati öneme sahiptir. Tıp Merkezimizde çeşitli farkındalık çalışmalarına devam edeceğiz” dedi.