Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Antalya Çiçek Desenleri Günleri kapsamında yarışacak liseler açıklandı.ANTALYA (İGFA) - 8-9-10 Mayıs tarihlerinde ziyaretçiye açık olacak etkinlikte, öğrenciler Muratpaşa Belediyesi’nin tesislerinde üretilen çeşitli tür ve renkte kesme çiçekleri kullanarak en güzel çiçek desenini oluşturmak için yarışacak. 15 okuldan 10’ar kişilik gruplar halinde katılım sağlanacak yarışmada, her ekibe bir resim öğretmeni rehberlik edecek.

Yarışma öncesinde, çeyrek asırdan fazladır çiçek festivali düzenleyen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sicilya’nın Noto kentinden gelen bir heyet, öğrencilere uygulamalı teknik eğitim verecek. Eğitim sürecinin ardından yarışmacılar,Fener Park’ta başvuru sırasında gönderdikleri çiçek deseni eskizlerini gerçeğe dönüştürmek için kıyasıya mücadele edecek.

Jüri tarafından değerlendirilecek çiçek desenleri arasından en başarılı olanlar ödüllendirilecek. Tüm katılımcı takımlara ise katılım sertifikası verilecek.