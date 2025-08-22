Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi’nde büyük coşkuya sahne olan Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Kafkas ve İç Anadolu Kültür Buluşması büyük bir heyecana ve yöresel bir şölene sahne oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Sakarya Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Sakarya Kültür Sanat Festivali, birbirinden harika etkinliklerle hafızalarda iz bırakıyor.

KÜLTÜRLERİN ZENGİNLİĞİ

Her akşam farklı yörelerin kültürlerini Sakaryalılarla buluşturarak birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren, yöresel zengin değerleri birleştirici bir güce dönüştüren festivalin son etkinliği ise Kafkas ve İç Anadolu Kültür Buluşması oldu.

Kafkasya’dan sahneye yansıyan ritmik danslar ve İç Anadolu’nun halk oyunları vatandaşları büyüledi ve derneklerin hazırladığı gösteriler, gece boyunca etkinlik alanındaki binlerce kişiye coşku dolu anlar yaşattı.

LEZZET ŞÖLENİ, MURAT BALABAN KONSERİ

Festival alanında kurulan stantlarda Kafkas mutfağından hinkal, çerkez tavuğu ve haluj, İç Anadolu mutfağından ise etli ekmek, arabaşı çorbası ve gözleme vatandaşlara ikram edildi.

Programın sonunda sahneye çıkan sevilen sanatçı Murat Balaban hareketli parçalarla coşkuyu zirveye taşıdı ve şarkılara hep bir ağızdan söylendi.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU İLE DEVAM EDECEK

Kültür Sanat Festivali, 22 Ağustos Perşembe günü saat 19.30’da Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kültür Buluşması ile Millet Bahçesi’nde devam edecek. Yöresel tatlar, müzik dinletileri ve halk oyunlarıyla yine unutulmaz bir akşam Sakaryalıları bekliyor.