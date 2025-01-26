Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) ara tatilde çocukları “Can Can ve Arkadaşları” adlı tiyatro oyunuyla buluşturacak. 28 Ocak Salı günü SGM’de düzenlenecek oyun için kayıtlar internet üzerinden açıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, eğitim dönemi ara tatilindeçocukları çok sevecekleri etkinlik ve organizasyonlarda buluşturuyor.

KEYİF DOLU BİR AKŞAM

Bu kapsamda 28 Ocak Salı günü Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) çocuklar “Can Can ve Arkadaşları” tiyatro oyununda bir araya gelecek.

Saat 16.00’de başlayacak olan renkli organizasyon, çocuklara keyif dolu bir gün sunacak.

ZENGİN İÇERİĞİYLE ÖNEMLİ MESAJLAR

Yazarlığını ve yönetmenliğini Fatih Sancaklı’nın üstlendiği bu eğitici ve eğlenceli oyun, ücretsiz olarak sahnelenecek.

Renkli karakterleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken ve 3-9 yaş grubuna hitap eden gösteri, çocukların hayal dünyalarını zenginleştirirken onlara önemli mesajlar verecek.