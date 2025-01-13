Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025'in ilk meclis toplantısında peş peşe yatırım müjdeleri verdi. Başkan Alemdar kentsel dönüşümde Tığcılar'da hak sahipleriyle görüşmelerin başlayacağını açıklayarak, Sapanca, Erenler, Kaynarca, Yenikent, Arifiye'ye spor salonu ile gençlik merkezi müjdesi verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2025 yılının ilk meclis toplantısı meclis salonunda gerçekleştirdi.



97 maddenin görüşüldüğü Ocak ayı meclis toplantısında ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporları tek tek görüşülerek meclisin onayından geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın açılışını yaptığı, daha sonra Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun başkanlık ettiği meclis toplantısına ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir bürokratları ve basın mensupları katıldı.

Başkan Yusuf Alemdar, 17 kilometrelik Şehir Hastanesi-Millet Bahçesi Metrobüs Hattı'nın 2 kilometrelik kısmında alt yapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, devamında bu hat üzerinde çalışacak Hafif Raylı Sistemi'nde şehre kazandırılması için çalışma yaptıklarını müjdeledi.

Öte yandan yeşil, sosyal ve dirençli şehir sloganıyla başlatılan kentsel dönüşümle ilgili de fizibilite çalışmalarının tamamlandığını ve perşembe günü ilçe belediye başkanlarıyla görüştükten sonra Tığcılar Mahallesi’ndeki hak sahipleriyle görüşmelerin başlayacağını açıkladı.

SAPANCA, KAYNARCA, YENİKENT, ARİFİYE, ERENLER'E SPOR YATIRIMI

2025 yılının "hizmet kervanı" olarak nitelendiren Alemdar ayrıca Sapanca, Kaynarca, Yenikent ve Erenler'de kapalı spor salonları, Arifiye'ye Gençlik Merkezi ve Sakarya'nın çeşitli bölgelerine gençler için mini futbol-basketbol sahaları kazandırılacağı müjdesini paylaştı.

Gündem maddelerinin tek tek görüşülerek onaya sunulduğu mecliste Başkan Yusuf Alemdar’a Karasu Sahil Düzenleme ve Sapanca Serenity Koridor projeleri ve Sıfır Atık yatırımlarında kullanılmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tahsis edilen 70 Milyon liralık yatırım için yetki verildi. Alemdar, "Şehrimize yeni yaşam alanları kazandıracağız. Karasu ve Sapanca'da yapacağımız projeleri bu anlamda çok önemsiyorum. İnşallah yakın zamanda hazırladığımız projeleri de kamuoyuyla paylaşacağız. Katkıları için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. 70 milyon TL'lik yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Diğer yandan 97 gündem maddesi arasında MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin isminin Serdivan'da hizmete yeni açılan bulvara verilmesi oy çokluğuyla ve ayrıca Sakarya'nın Şam, Bağdat, Humus'la kardeş şehir olmasıyla ilgili maddeler de oy birliğiyle kabul edildi.

Taraklı Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, Bahçeli ile ilgili öneri için Başkan Alemdar'a teşekkür etti.

Sakarya'nın altyapısındaki eksikleri tamamlamak ve içme suyundaki sorunları çözmek için Sapanca, Akyazı, Hendek altyapı ve içme suyu hatlarındaki ihaleleri Mart ayına kadar yapacaklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İnşallah 1 milyon Kitaplı Kütüphane'nin de Mart ayına kadar ihalesi yapılmış olacak. Bilim Merkezi'mizin de inşaatına hızla başlayacağız ve kütüphanemizin yanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçireceğiz. İnşallah bu projeleri şehrimize kazandıracağız. Sapanca, Kaynarca, Yenikent ve Erenler’ekapalı spor salonu yapacağız. Arifiye'ye Gençlik Merkezi’ni hayata geçireceğiz. 2025 yılı Sakarya ve 16 ilçede hizmet kervanına dönmüş olacak. Gençlerimize mini futbol ve basket sahaları gibi planladığımız işler var. Bunları adım adım Sakarya'mızla buluşturacağız" diye konuştu.