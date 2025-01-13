Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında başvurular e-Devlet kapısı aracılığıyla ülke geneline açıldı.ANKARA (İGFA) - "Aile ve Gençlik Fonu" kapsamında hayata geçirilen ve ilk etapta deprem bölgesindeki illeri kapsayan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ne artık tüm Türkiye’den başvurular başladı.



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projelerini e-Devlet üzerinden alındığını duyurdu.

Konuya ilgili sosyal medya hesabından yayımlanan paylaşıma göre, e-Devlet kapısının 'Aile Yılı'nda da vatandaşların yanında olduğunu açıkladı.

Paylaşımda, 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL kredi desteği sunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi"ne başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca yapılabileceğinin altı çizildi.