Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin ve yönetim kurulu, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Cemil Boz’u ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Cemil Boz’a hayırlı olsun ziyaretinde, Sakarya’daki spor faaliyetlerinin gelişimi ve gelecekte yapılacak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Enes Zengin, Başkan Zengin, şehrin spor alanındaki potansiyelinin daha da ileri taşınması çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyledi. Zengin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışmalarımızı profesyonel bir şekilde sürdürmenin hedefinde olduklarını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise Enes Zengin başkanlığındaki kulüp yönetimine başarılar diledi.