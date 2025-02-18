Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek, yaşadıkları şehirlerdeki kütüphaneleri tanımalarını sağlamak ve atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması amacıyla "Kütüphanelerdeyiz" projesi hayata geçiriliyor.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Kütüphanelerdeyiz" projesi kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi ve kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında, öğrenciler için kütüphanelere ziyaret planları oluşturulacak ve kütüphane çalışanlarının rehberliğinde bu kurumların işleyişi tanıtılacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin dili yetkin bir şekilde kullanmasını, Türkçe'nin zenginliklerini keşfetmesini ve dil aracılığıyla Türk kültürünü ve değerlerini benimsemesini hedeflenirken, okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek.

"Kütüphanelerdeyiz" projesi, merkezî olarak tanımlanarak programa katılımcı öğrencilerin "sosyal etkinlik modülü"ne kayıtları sağlanacak