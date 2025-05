Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin üniversiteler kampüsünde hayata geçirdiği Kampüs Mutfak, ilk ayında 30 binden fazla öğrenci tarafından tercih edildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaklaşık bir ay önce üniversite öğrencilerinin bütçesine nefes aldıran ‘Kampüs Mutfak’ hizmete başlamıştı.

30 BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİNİN TERCİHİ OLDU

Günlük bin öğün kapasitesine sahip Kampüs Mutfak, ilk ayında 30 binden fazla öğrenci tarafından tercih edilerek büyük bir başarıya imza attı.

Sıcak, sağlıklı ve lezzetli yemeklerin piştiği mutfakta, et ve tavuk yemeklerinden çorbalara, tatlılardan pilavlara kadar her gün 12-15 çeşit yemek öğrencilerden tam not aldı.

“EN UCUZ ULAŞIM, EN UYGUN YEMEK”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Gençlerimizin yanında olmak, onların yaşam kalitesini artırmak bizim en öncelikli görevimiz. Sakarya’da gençlere en ucuz ulaşım imkanını sağlamanın yanı sıra onların daha sağlıklı, lezzetli yemekleri daha uygun fiyatlarla yiyebilmeleri için üniversiteler kampüsü içerisinde Kampüs Mutfak hizmetini devreye almıştık. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği Kampüs Mutfak ilk ayında 30 binden fazla öğrenci tarafında tercih edildi. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” denildi.