Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde halk sağlığını ilgilendiren önemli bir seminere imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı organizasyonunda gerçekleşen ‘Halk Sağlığı Önemi ve Vektör Zararlılarla Mücadele’ başlıklı seminerde, iklim değişikliği, halk sağlığı, vektörler ve zararlılar gibi konular masaya yatırıldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Süalp Çağlar’ın sunumunda yapılan seminere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen’in yanı sıra daire başkanları ve belediye personeli katıldı.

Gerçekleşen seminerde konuşan Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Resul Duman, “İnsan yaşamının konforunu olumsuz şekilde etkileyen vektörler sivrisinekler, kene gibi hastalık bulaştırıcılar ile mücadelenin günümüzde daha da önem arz etmekte olup bu vesile ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Selim Süalp Çağlar beyefendi sağ olsunlar şehrimize gelerek bu konuda bizi bilgilendirmek istedi” dedi ve Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarından bahsetti.

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekolojik Bilimler Araştırma Laboratuvarı’ndaki faaliyetleri yürüten Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Süalp Çağlar ise İklim Değişikliği ve Veri Tabanı Yaklaşımları bağlamındaki entegre zararlı mücadelesi konusunda önemli bilgiler aktardı.

Öğretim Üyesi Çağlar, Tabloyu Ortaya Koyarak Mücadele Yöntemlerini Paylaştı

Öğretim Üyesi Çağlar, iklim değişikliği nedeniyle zararlı türlerin gerek farklı türlerde gerekse artış şeklinde karşılarına çıktığına işaret ederek bunlarla mücadele noktasında ne gibi uygulamalar yaptıkları ve nasıl bir yol izlediklerine dair katılımcıları ayrıntılı olarak bilgilendirdi.

Halk sağlığını, kent dokusunu ve tarım ile hayvancılık ekonomisini yakından ilgilendiren entegre zararlı mücadelesi konusunda önemli seminere imza atan Büyükşehir Belediyesi, temasına ve hizmet koluna bağlı olarak eğitim ile seminerlerini çeşitlendirerek arttırmaya devam ediyor.