Tokat’ta yaşanan dolu felaketi tarım alanlarını vururken, AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, felaketin izlerini yerinde görmek için sahaya indi.Nurhan İÇMEZ /TOKAT (İGFA) - Tokat’ta yaşanan dolu felaketi tarım alanlarını vururken, AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, felaketin izlerini yerinde görmek için sahaya indi. Çamdere, Günevi ve Kocacık köylerinde çiftçilerle bir araya gelen Çalışkan, zarar gören arazileri tek tek gezerek hasarı yerinde inceledi.

“ÇİFTÇİMİZİN YANINDA, ARAZİDEYİZ!”

AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan, bugün gün içerisinde yaşanan dolu felaketi nedeniyle tarım arazileri zarar gören çiftçiler ile bir araya geldi. Başkan Ali Çalışkan sahada yaptığı incelemeler sonrası “İlimizde yaşanan dolu felaketi hepimizi üzdü. Ancak her zaman olduğu gibi bugün de çiftçimizin yanındayız! Sahada, arazide, üreticimizin elini tutuyoruz,” dedi. Çiftçilerin mağduriyetlerini gidermek için ilgili kurumlarla koordinasyon halinde olduklarını belirten Başkan Ali Çalışkan, “Hasar tespit çalışmaları hızla başladı. Çiftçimizin kaybını en aza indirmek için gece gündüz çalışıyoruz,” dedi.

Başkan Ali Çalışkan, hasar tespit ekiplerinin sahada aralıksız çalıştığını ifade etti. Çiftçilere yalnız olmadıklarını belirterek “Rabbim memleketimizi ve milletimizi her türlü afetten korusun. Biz, Tokat’ta çiftçimizin her zaman yanında olacağız,” diyerek dayanışma mesajı verdi.