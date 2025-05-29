Diyarbakır’da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildi. 7 şüpheli zehir taciri yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Jandarma İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlenen başarılı operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Diyarbakır’ın Lice ve Hani ilçelerinde; 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1927953790696558777

Operasyonda 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin adet kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, 7 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu belirten Yerlikaya, "Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" mesajı verdi.