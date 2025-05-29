Kocaeli'de İzmit Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen İZMEK Giyim Branşı Defilesi ve yılsonu sergisi kursiyerlerin el emeği ürünleri ile tasarımlarını sanatseverlerle buluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Halk Eğitim Merkezi ve İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında faaliyet gösteren İZMEK Kursları, yılsonu sergi etkinlikleriyle taçlanmaya devam ediyor. 21-22-23 Mayıs tarihlerinde Nikomedia Sanat Galerisi’nde düzenlenen Görsel Sanatlar Sergisi’nin ardından, şimdi de El Sanatları Sergisi ve Giyim Branşı Defilesi sanatseverlerle buluştu.

YOĞUN KATILIM

Düzenlenen etkinliğe İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, İzmit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık İskender, kentimizde faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri, muhtarlar, İZMEK usta öğreticileri, kursiyerler ve kursiyerlerin yakınları katıldı.

EL SANATLARININ ZENGİN YELPAZESİ

Toplamda 54 kurs merkezinde, 15 farklı branşta eğitim veren 92 usta öğretici ve kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emekler, Nikomedia Sanat Galerisi’nde açılan sergiyle görücüye çıktı. Sergide, Giyim (Defile), Dekoratif Ev Tekstili, İğne Oyası, Şiş ve Tığ Örücülüğü, Dantel Anglez, Deri Çanta Yapımı, El Nakışı, Geleneksel El Nakışı, Keçe, Kırkyama, Makine Nakışı (Türk İşi), Moda Tasarım, Cilt Bakımı, Kuaförlük ve Tokat Baskı gibi birçok el sanatı branşına ait çalışmalar yer alıyor.

DEFİLE GÖSTERİSİ HAYRAN BIRAKTI

Sergi açılışının öncesinde, 53 Giyim Branşı Usta Öğreticisi tarafından hazırlanan özel tasarımların sunulduğu Yılsonu Defilesi Yunus Emre Nikah Salonu’nda gerçekleşti. Sergi, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde 09.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak. El emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği bu anlamlı etkinliğe tüm vatandaşlar davetli.

“54 KURS MERKEZİ 4500 KURSİYER”

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu programda yaptığı konuşmada, “İzmit Belediyesi olarak hayat boyu öğrenmenin ve bireysel gelişimin önemine gönülde inanıyoruz. Bu inançla desteklediğimiz İZMEK Kurs Merkezlerimizde bugün burada 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Yılsonu Sergisini bir araya gelmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 54 Kurs Merkezimizde yaklaşık 4 bin 500 kursiyerimize ulaşmanın gururunu taşıyoruz. 46 giyim ve 37 ev sanatları branşında görev alan toplam 83 öğreticimize de ayrıca teşekkürü bir borç biliyoruz.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Bugün bu sergide gördüğümüz her parça sadece bir el emeği değil aynı zamanda bir özgüvenin, bir başarının, bir yolculuğun simgesidir. Kadınlarımızın, gençlerimizin ve tüm kursiyerlerimizin bu başarıları bizlere umut ve ilham veriyor. İZMEK çatısı altında yürüttüğümüz bu çalışmalarda emeğe geçen herkese teşekkür ediyor, serginin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“GELECEK SENE DAHA İYİ OLACAK”

İzmit Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık İskender konuşmasında şu ifadeleri kullandı; “İzmit’te 55 yerde İzmit Belediyesi ile yapmaktan mutluyuz. Hanımlar demek aile demek. Hanım demek toplumun tepeli demek. Hanım demek devleti ayakta tutan en önemli asker demek. O yüzden hanımefendilere, belediyemiz işbirliğinde hizmet etmekten mutluyuz. Bu eğitim, öğretim yılı çok zorlu geçti, yönetmelikler değişti. Gelecek sene daha iyi olacak. Onlarca kurstan dolayı hem belediyeye, hem usta öğreticilerimize, hem kadın üretici arkadaşlarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum.”