Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde ücretsiz eğitim almak isteyen öğrenciler için Öğrenci Seçme Sınavı yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hafta sonu gerçekleştirilen sınava 2200 öğrenci katıldı.

1250 ÖĞRENCİ ÜCRETSİZ EĞİTİM GÖRECEK

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, eğitimde her türlü fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrencilerin akademik başarılarının artırılması amacıyla Semt Konakları ve Eğitim Merkezleri’nde sürdürdüğü eğitim programlarının önümüzdeki, dönem öğrenci sayısı belirlendi. Buna göre Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı semt konaklarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için ücretsiz olarak öğrenim görecek öğrenci sayısı 1250 olarak belirlendi. Hafta sonu gerçekleştirilen ve 2200 öğrencinin katılım sağladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğrenci kabul sınavında başarı gösteren 1250 öğrenci, Kernek Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı ve Yeşiltepe Eğitim Merkezlerinde 13 Eylül 2025 Cumartesi günü ders başı yapacak.

Bu merkezlerde eğitim gören öğrenciler, okul derslerine takviye, LGS ve İOKBS hazırlık kursları, etüt çalışmaları ve rehberlik hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

“DÜZGÜN DERS SİSTEMİ VAR”

Öğrencisinin semt konaklarında öğrenim görmesini isteyen ve bu nedenle sınav için eğitim merkezinde bulunan Sema Biçer, “Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği bu eğitimlere biz de katılmak istedik. Öğretmenlerin çok kaliteli ve ders sisteminin düzgün olduğunu duyduk. Oğlumun burada olmasını istediğim için başvuruda bulunduk. Bugün de sınavımız var. Çok heyecanlıyız. Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.

“ÜCRETSİZ VE GÜZEL EĞİTİM VERİLİYOR”

Öğrenci Velisi İnci Gölçek de, “Kızım 4. Sınıf öğrencisi. Güzel eğitim ve ücretsiz olmasından dolayı çocuğumu sınava kaydettim. Sınava giren bütün öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah hepsi kazanır ve bu ücretsiz eğitimden faydalanır. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLER SINAV HEYECANI YAŞADI

Öğrenci kabul sınavına giren Muhammet Berat Erat, “Buradaki sınava katılacağı için çok heyecanlıyım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İlkokul öğrencisi Elif Adanır ise, “Buraya sınava girmek için geldim. Sorular benim için çok kolaydı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrenci Cihangir Utar, “Büyükşehir Belediyemiz bize sınav yaptı. Bize bu imkânları sağladığı için teşekkür ederim. İnşallah kazanırsak derse katılacağız. Birazcık heyecanlıyım. Sınavım iyi geçti” dedi.

Ortaokul öğrencisi Gamze Ecrin Dündar ise, “7. Sınıf öğrencisiyim. Bugün sınava girdim. Çok güzeldi. Sınavı kazanırsam burada Büyükşehir Belediyemiz sayesinde burada güzel imkanlardan faydalanacağım. Teşekkür ederim” dedi.