Sakarya, 10 Ağustos Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi, adrenalin ve eğlence dolu unutulmaz bir akşama ev sahipliği yapacak. MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları, akrobatik motosiklet gösterileri, Emre Fel konseri ve 54 bisikletin hediye edileceği organizasyon sporseverlerle buluşacak.

SAKARYA (İGFA) - Dünya genelinden en iyi bisikletçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışları, izleyenlere nefes kesen anlar yaşatacak. Bu yarışlarla Sakarya, bir kez daha uluslararası bir organizasyonla bisiklet sporunun merkezi olma yolunda önemli bir adım atacak.

Yarışların ardından akrobatik motosiklet gösterileriyle tanınan Birkan Polat, izleyicilere adrenalin dolu dakikalar yaşatacak. Ardından sahne alacak olan sevilen sanatçı Emre Fel, şarkılarıyla geceye renk katacak.

Etkinliğin finalinde ise katılımcılar arasında yapılacak çekilişle 54 adet bisiklet hediye edilecek. Bisiklet Vadisi hem yarış heyecanı hem müzik keyfi hem de sürpriz hediyelerle dolu bir gün yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bisiklet sporunda Sakarya’mızın ismi yine dünya sahnesine taşınıyor. 10 Ağustos Pazar günü MTB Eliminatör Dünya Kupası yarışlarına ev sahipliği yapacağız. Ayçiçeği Bisiklet Vadimiz tam bir bisiklet şölenine dönüşecek organizasyon için hazır. Yarışların ardından sevilen sanatçı Emre Fel konseriyle sporseverler unutulmaz bir akşam yaşayacak. Konser ardından ise 54 adet bisikleti çekilişle hediye edeceğiz. Tüm sporseverleri Bisiklet Vadisi’nde heyecana ortak olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullanıldı.