PTT AŞ tarafından “Aliya İZETBEGOVİÇ'in Doğumunun 100.Yılı” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 8 Ağustos 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 8 Ağustos 2025 tarihinde "Aliya İZETBEGOVİÇ'in Doğumunun 100.Yılı" konulu 35 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Veli Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Aliya İZETBEGOVİÇ'in Doğumunun 100.Yılı 08.08.2025 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.