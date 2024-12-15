Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki göstererek, daha önce Kasım ve Aralık aylarında iş bırakma eylemi yapan Aile Hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, yeni yılın ilk ayı Ocak'ta da yeniden iş bırakma eylemi yapacak.ANKARA (İGFA) - Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı çalışanlarından Sağlık Bakanlığı'na sert tepki geldi.

Kasım ve Aralık aylarında daha önce iş bırakma eylemi yapan Aile Hekimleri, sağlık çalışanları ve ebeler, 2025'in ilk ayında da yeniden iş bırakma eylemi yapacak.

Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerinin keyfi olarak düşürüldüğünü ifade eden Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, 6-10 Ocak 2025 tarihlerinde bir kez daha iş bırakacaklarını açıkladı.

“Son çıkan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, mesleki haklarımızı ve iş güvencemizi derinden zedelemektedir.” diyen Dr. Derya Mengücük, yönetmeliğin adil olmayan kesintilerle iş barışını tehdit ettiğini belirtti. Maaşların yüzde 60'ının keyfi performans hedeflerine dayalı olarak belirlenmesinin haksız olduğunu vurgulayan Mengücük, “Bu, emeğimizin ve özverimizin hiçe sayıldığı bir sisteme dayatmasıdır.” dedi.

Yeni yönetmelikle, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının iradesi dışında belirlenen performans hedefleri nedeniyle maaşlardan ciddi kesintiler yapıldığını ifade eden Mengücük, “İş güvencesini ve emeklilikte güvence sağlanmasını imkânsız hale getirmektedir. Ulaşılması güç hedeflerle ücretlerimiz keyfi olarak düşürülmekte ve sağlık hizmetlerinin kalitesi tehlikeye atılmaktadır. Bunun anlaşılmaması için, hem çalışanları hem de kamuoyunu yanıltmak için bu ay ve belki de önümüzdeki birkaç ay, bazı hedef ve kriterleri hesaplama dışı bıraktığını görüyoruz. Kendi yayınladıkları yönetmeliğe uymayacak şekilde keyfi olarak bazı oranların hesaplamaya katılmaması, bu kesintilerin gerçek olduğunu doğrulamaktadır. Amaç bir süre bunu kamufle etmektir" diye konuştu.

"HAK ETTİĞİMİZ ÜCRET, EMEKLİLİĞE YANSIYACAK ŞEKİLDE GÜVENCE ALTINA ALINMALIDIR."

Performansa dayalı ödeme sistemine karşı olduklarını dile getiren Dr. Derya Mengücük, taleplerinin görmezden gelindiğini ifade ederek, 6-7-8-9-10 Ocak 2025’te 5 gün iş bırakacaklarını duyurdu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak bugüne kadar Sağlık Bakanlığı'na yapıcı öneriler sunduklarını, hukuki yollara başvurduklarını ve demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını ifade eden Mengücük, “Sağlık çalışanlarının emeği, insan yaşamı kadar değerlidir. Adil çalışma koşulları, nitelikli bir sağlık hizmeti ve hak ettiğimiz sosyal güvenceler, yalnızca aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının değil, toplum sağlığının da temel dayanağıdır.” diyerek Sağlık Bakanlığı'nı bu adaletsiz yönetmeliği derhal geri çekmeye davet etti.