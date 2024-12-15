Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, yeni yılda uygulanacak asgari ücret artışının esnafı zor durumda bırakacağını öne sürerek, uyarılarda bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanvekili Mustafa Çakır, özellikle sigorta primlerindeki yükselişin esnafın belini büktüğünü ve işsizliği artırabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

Başkanvekili Çakır açıklamasında, asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik primlerinde de artış yaşandığına dikkati çekerek, "Basamak oranları kalktı ama en düşüğü 6 bin 7 bin civarında. Bu durum, zaten zor durumda olan esnafı daha da zorlayacak. Özellikle yüzde 5 düzenli ödeyenlere verilen kolaylığın azaltılmasının da esnafı olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz" dedi.

Esnafın hem kendi hem de çalışanlarının sigorta primlerini ödemekte güçlük çektiğini vurgulayan Çakır, "Esnafımız ömrünü prim ödeyerek geçiriyor. Emekliğinde yüzü gülsün istiyoruz. Bu kolaylıklar sağlanırsa, sigorta primleri düşerse, yanındaki işçi çalışmaya devam eder, işsizlik azalır, ekonomiye katkı sağlanır. Yetkilileri esnafın sorunlarına duyarlı olmaya ve çözüm üretmeye ve bu önemli konuda yetkilileri esnafın çağrısına çözüm bulmaya davet ediyoruz. Belirlenecek yeni asgari ücretin halkımıza ve esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.