Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, NİLBEL Kafe Koza’da düzenlenen sahur programında üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada Başkan Şadi Özdemir, gençleri dinledi, onlar için neler yapabileceklerini konuştu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan dolayısıyla Görükle Mahallesi’nde bulunan NİLBEL Kafe Koza’da üniversite öğrencileriyle sahur yaptı. Çok sayıda gencin katıldığı sahurda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz, meclis üyeleri ile Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert ve Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş da vardı.

“ÖĞRENCİLER BİZİM İÇİN ÖNCELİKLİ”

Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Şadi Özdemir, “Yönetim anlayışımızda gençlere büyük önem veriyoruz. Öğrenciler için hiçbir masraftan kaçınmıyoruz” dedi. Gençlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışarak okullarını en iyi şekilde bitirmelerini sağlamak istediklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin öğrencilere yönelik sunduğu hizmetleri de anlattı. Başkan Şadi Özdemir, “Sizlerin rahat bir şekilde ders çalışabilmeniz için Koza Kütüphane’yi haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek hale getirdik. Buraları doldurmanızı istiyoruz. Eğer buradaki verimlilik artarsa diğer kütüphanelerimizde de 24 saat çalışma sistemine geçeceğiz” diye konuştu.

Öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri için hayata geçirdikleri projelerden de bahseden Başkan Şadi Özdemir, “Üniversite öğrencilerimize sabahları çorba ikram ediyoruz . Öğrenciler, BursaRay Üniversite durağı ve KYK öğrenci yurdu önünde bulunan noktalardan ücretsiz çorba alabiliyorlar. Öğrencilerimizin uygun fiyata, sağlıklı bir şekilde beslenebilmesi için Nilüfer Kent Lokantaları’nın ilkini de Görükle Mahallemizde açtık. Burada ‘askıda yemek’ uygulamamız var. İhtiyaç sahibi öğrenciler, bu uygulama sayesinde ücretsiz bir şekilde yemeklerini yiyebiliyorlar” ifadelerini kullandı.