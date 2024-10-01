Ayvalık Belediyesi, Rotary 2420 ve Türkiye-K.Makedonya ICC komitesinin 4.üncüsünü düzenlediği Balkan Mimarlık Öğrenci Çalıştayı Ayvalıkta gerçekleşti.BALIKESİR (İGFA) - Uluslararası Rotary2420. Bölge,Türkiye- K. Makedonya ICC komitesinin 4’üncüsündüzenlediği, “Balkan Mimarlık Öğrencileri Çalıştayı” 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirildi.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla, 2420. Bölgeden Şişli Rotary Kulübü’nün organize ettiği; 1912. Bölge Üsküp Kamenmost, 2482. Bölge Kırcaali, 2420. Bölge Beyoğlu, 2430. Bölge Kastamonu 10 Aralık Rotary kulüplerinin desteklediği, Fibrobeton A.Ş.,Gemaş A.Ş.,Formplast A.Ş.,S.B.Mimarlık,Owlarchstudio,AyvalıkAtatürkçü Düşünce Derneği,Özgün Zeytinyağları,Ayvalık Belediyesi Unesco Kültür Varlıklarına katılım ofisi gibi kurumların, Ahmet Kerim Erhan, Burak Güner isimli kişilerin katkı sağladığı çalıştaya Türkiye,Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’dan 9 mimarlık öğrencisi ve 3 mimar danışman katıldı.

Çalıştayın amacının; Ayvalık’ıntarihiyeldeğirmenlerinin bulunduğu alanın doğal dokusuna dokunmadan, kent parkı, uçurtma festivalleri, kültür ve sanat birimleri, müze, çocuk sanat alanları, sürdürülebilir enerji tesisleri, müzik ve tiyatro gösterilerinin izlenebileceği açık seyir alanı veya başka yaratıcı fikirlerle yeni işlevler kazandırmak olduğunu dile getiren yetkililer çalıştay ile ilgili şu bilgileri verdiler:

Ayvalık’a gelmeden önce kentin dokusu, tarihi, nüfusu, geçim kaynakları, sosyal ve kültürel yapısı, kentin gereksinimleri, yel değirmenlerinin bulunduğu alan hakkında gerekli mimari çizim ve dokümanlar aktarılan Mimarlık son sınıf öğrenciler, Kente geldiklerinde bölgeyi gezerek fiziksel olarak da tanıdı. Sonrasında takımlara ayrılarak üç farklıkonsept proje üzerinde çalışıldı. Üretilen tasarımlarla Ayvalık sosyal yaşamını kültürel anlamda zenginleştirecek fikirler geliştirildi, ölçekli olarak paftalara aktarıldı. Ortaya çıkan tüm yaratıcı fikirler ve öneriler çalıştay sonucunda Cunda Bekir Çoşkun Kütüphanesi’nde bir sergi ile Ayvalık Belediye’sine ve ilgilere sunumu yapıldı. Sergide Cihat Şişman Güzel Sanatlar Lisesi Müzik sınıfı öğrencileri de küçük bir konser vererek sergiye renk kattı.”