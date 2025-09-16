Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik’i makamında ziyaret ederek sohbet etti.NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkan Rasim Arı, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer ile birlikte 2025/294 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Nevşehir İl Jandarma Komutanı olarak göreve atanan Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik’i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Başkan Arı, Kıdemli Albay Çelik’e yeni görevinde başarılar dileyerek, görevinin bütün ülkemiz ve şehrimiz halkı için hayırlı olmasını temenni etti. Ziyaret sırasında, kent genelinde asayişin, huzurun ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kıdemli Albay Çelik, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

Başkan Arı yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, asayişin ve güvenin sağlanması ve huzurlu bir ortamın sürdürülebilir olması hepimizin ortak sorumluluğunda. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı görevinize atanmanız hasebiyle şahsınıza ve bütün Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeline çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.