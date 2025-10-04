Doruk Nilüfer Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Merve Kahraman, kadın sağlığına dikkat çekmek amacıyla Odunluk Mahallesi’nde ‘Rahim Ağzı Kanseri ve Kadın Sağlığı’ konulu bilgilendirme semineri düzenledi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, erken teşhisin önemi vurgulandı.BURSA (İGFA) - Rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Dr. Kahraman, düzenli kontrollerin, tarama testlerinin ve HPV aşısının önemini hatırlattı.

Konuşmasında, “Her kadın yılda en az bir kez jinekolojik muayenesini yaptırmalı. Erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullanan Kahraman, bilinçli davranışların kadınların en güçlü koruması olduğunu söyledi.

Merak edilen sorular yanıt buldu

Seminer, interaktif bir şekilde ilerleyerek katılımcıların doğrudan sorularını yöneltmesine olanak sağladı. HPV aşısının koruyuculuğu, tarama testlerinin başlama yaşı ve erken tanının tedaviye etkileri en çok ilgi gören başlıklar arasında yer aldı.

Dr. Kahraman, “Rahim ağzı kanseri erken evrede tespit edildiğinde tamamen önlenebilir bir hastalıktır” diyerek farkındalığın önemini bir kez daha vurguladı.

Odunluk Muhtarlığı iş birliğiyle ücretsiz gerçekleştirilen etkinlik sonunda katılımcılar, bu tür bilgilendirme toplantılarının toplum sağlığı açısından büyük değer taşıdığını belirterek teşekkürlerini iletti.