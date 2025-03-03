PTT AŞ tarafından “Anadolu Kurtları” konulu anma pulları ve ilkgün zarfı 3 Mart 2025 tarihinde tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT, temalı anma pulu ve ilk gün zarflarını tedavüle sunmaya devam ediyor.

PTT'den yapılan açıklamada, son olarak Anadolu Kurtları temalı anma pulları ve ilkgün zarfı tedavüle sunuldu.

2x35 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulları ile söz konusu pullara ait 105 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinde satışa sunuldu. Ayrıca, filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde "Anadolu Kurtları 03.03.2025 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.