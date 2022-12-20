Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ortaklığıyla başvurduğu TÜBİTAK 1601 Uygulayıcı Kuruluş Proje Çağrısı sonuçları açıklandı. İlan edilen sonuçlara göre Bayburt Üniversitesi ile birlikte toplamda 8 paydaşın yer aldığı konsorsiyum, 1512 Girişimcilik Destek Programı - BİGG projelerini değerlendirme yetkisine sahip oldu.

Bayburt Üniversitesinin yanı sıra Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Türkiye Vakıflar Bankası Anonim Ortaklığıyla gerçekleşen başvuru sonrasında kazanılan Uygulayıcı Kuruluş yetkisi, proje konsorsiyumunu bölgedeki girişimcilik desteklerinde belirleyici kılacak. Kişilerin yenilikçi iş fikirlerini, yüksek istihdam kapasiteli iş modellerini ve ürün tasarımlarını, hazırlıktan pazara sunulan kadar geçen tüm girişimcilik süreçlerinde desteklemek üzere tasarlanan BİGG kategorisi, geleceğin sektör oluşumuna niteliksel katkı hedeflemesi nedeniyle Bayburt Üniversitesinin de yer aldığı konsorsiyumun başarısını özetliyor. Akıllı ulaşım, akıllı üretim, enerji ve temiz teknoloji, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme gibi konularda girişimci fikirleri olanlara maddi kaynak ve danışmanlık imkanı sunan Girişimci Destek Programı-BİGG kapsamında öne çıkan yeşil dönüşüm süreçleri de dahil olmak üzere tüm bölgesel girişim başvurularının değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve koordinasyonu sürecinde Bayburt Üniversitesinin de merkezde olduğu bir karar mekanizması işleyecek.





Tüm dünyada akademinin sektörel fayda ve girişim odaklı bir üretime geçtiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Artık yalnızca kuram, bilgi ve akademik araştırma odağında toplumdan soyutlanmış bir üniversite anlayışının yerini öğrenciyi merkeze alan, girişimci yetiştiren ve sektöre fayda üreterek toplumun pratik ihtiyaçlarına yanıt veren üniversite anlayışı almıştır. Doğrudan girişimciliği desteklemenin yanı sıra girişimcilik hareketlerinde bir otorite olmanın ayrıca önemi vardır. Teknoloji Transfer Ofisimizin yer aldığı konsorsiyum, bölgenin girişim hareketleri için merkez konuma yükselmiştir. Bölgemize hayırlı olması temennisiyle süreçte emeği olanları tebrik ederim." dedi.