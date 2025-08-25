Bursa'da çeşitli temaslarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BUMİAD üyeleriyle bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - BUMİAD'ın merkez binasında yer alan Özaslan Salonu'nda gerçekleşen söyleşinin açılışında konuşan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş, ziyaretten dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’a teşekkür etti.

Gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ümit Özdağ, ekonominin önemli sorunlarla boğuştuğunu belirtti, ayrıca hukuk sistemini de eleştirdi. Prof. Dr. Özdağ, “Türkiye zengin ama Türk insanı fakir. Bu iktidar gittiğinde çöküşün boyutunu ancak o zaman göreceğiz" dedi. Türk milletinin iktidarın uygulamalarından rahatsız olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özdağ, “Hatırlayın 7 Haziran 2015'te 400 vekil diyorlardı. Sandıklar açıldı ve yüzde 40 ile iktidarı kaybettiler. Bu sefer gümbür gümbür gidecekler. Yüzde 40 bile hayal şu anda. Yüzde 27'lere kadar düştüler ve daha da düşecekler. Bunlar seçimle gitmez diyenler var ama öyle değil. Seçimle gidecekler" diye konuştu.

Program sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayan Özdağ'a, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş üzerinde Atatürk görseli olan bir kumaş ve teşekkür plaketi takdim etti.