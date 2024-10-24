Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi'nin 'kademeli ayrılık' sessizliği! Nilperi Şahinkaya'nın eski aşkı Emre Yusufi'nin 'kademeli ayrılık' sessizliği!
Popstar Bayhan'ın villasına bakın! Tam bir koleksiyoner çıktı...
Popstar yarışmasıyla ün kazanan Bayhan Gürhan, evinin kapılarını bir magazin programına açtı. 44 yaşındaki ünlü sanatçı, evinin altındaki müzik stüdyosunda çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda koleksiyonlarıyla...Devamı için tıklayınız