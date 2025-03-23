Bilecik 1. Amatör Ligi’nde gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Karaköy Spor, büyük bir başarıya imza atarak Play-Off’a çıkmaya hak kazandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik 1. Amatör Lig'de Pazaryeri ilçesinde Karaköy Spor'un ilk kez bir köy takımı olarak play-off'a çıkması gurur verici oldu.

Karaköy Spor Kulübü Başkanı İsmail Sert, kulübün elde ettiği bu büyük başarının ardındaki azim, mücadele ve takım ruhuna vurgu yaptı. Başkan Sert, "Bizlere büyük bir gurur ve heyecan yaşatan Karaköy Sporumuz, Bilecik 1. Amatör Ligi’nde gösterdiğimiz azim, mücadele ve takım ruhu sayesinde ligi 3. sırada tamamlayarak Play-Off’a kalmamız, Karaköy Spor’un yükselen başarısının en büyük göstergesidir.” dedi.

Kulüp Başkanı Sert, bu başarıda emeği geçen oyuncularına, teknik ekibine ve her zaman destek veren Karaköy Spor taraftarına teşekkürlerini ileterek, bu zaferin birlik ve beraberlik içinde kazanıldığını vurguladı. Karaköy Spor’un Play-Off mücadelesi için takımı desteklemeye davet eden İsmail Sert, “Play-Off tarihi açıklandığında, tüm camiamızı bu büyük mücadelede takımımızın yanında olmaya davet ediyoruz. Hep birlikte daha büyük zaferlere ulaşmak dileğiyle!” dedi.