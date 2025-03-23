İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'yolsuzluk' ve 'kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında hakim karşısına çıkan ve 'yolsuzluk' suçlarından tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri'den gönderdiği mesajda, bugün partisinin gerçekleştirdiği ön seçim sonuçlarıyla alakalı haberi paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden gönderdiği mesajda, CHP Cumhurbaşkanlığı önseçiminde rekor düzeyde katılım gerçekleştiğini belirtti.

"15 milyon vatandaşımız oy kullandı" diyen İmamoğlu, paylaşımında, "İktidarın zulmünden, tarumar edilen ekonomiden, liyakatsizlikten, hukuksuzluktan canı yanan bu ülkenin on milyonları sandıklara koştu. Erdoğan’a “artık yeter” dedi. Bu gece Saraçhane’de ve ülkemin dört bir yanındaki meydanlarda haykıran milyonlara selamlarımı gönderiyorum. O sandık gelecek, millet bu iktidara unutamayacağı bir tokat atacak."ifadelerini kullandı.