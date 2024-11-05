Tüyap Kitap Fuarı, bu yıl da İstanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverleri ağırladı. 41. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı’nda Yapay Zekâ & Dijital Pazarlama Aşkı Yazarı Yasin Kaplan imza günü etkinliğinde okuyucularıyla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan’ın kaleme aldığı ve pazarlama sektörüne yepyeni bir bakış açısı sunan ilk yapay zekâ kitabı geçtiğimiz ay raflarda yerini aldı. Yayınlandığı günden itibaren yoğun ilgi gören kitap, kısa sürede sektördeki profesyonellerin ve dijital dönüşüme merak duyan okuyucuların favorisi haline geldi.

Okuyucularla bir araya gelerek sektöre olan ilgi ve merakın arttığını görmekten son derece mutlu olduğunu belirten Yazar Yasin Kaplan, kitabın yola çıkış hikâyesini şöyle anlattı: “Dijital dünyanın getirdiği avantajlar hızla artarken yapay zeka alanındaki gelişmeler, bu iki kavramı birbirine yakınlaştırdı ve bu yakınlaşma aşka dönüştü. Bu başucu kitabında dijital reklamcılıkta yapay zekânın dokunduğu alanlar, makine öğrenimi kavramı ve yapay zekayı kullanarak geliştirebileceğiniz pazarlama aksiyonlarını ele aldım. Bu sayede süreci baştan sona kavrayacak, dijital reklam dünyasında yapay zekânın devreye girdiği alanlara hâkim olacak ve pazarlama kaslarınızı kuvvetlendireceksiniz.”

Yalnızca yapay zekâ teknolojisinin teorik yönlerini değil, aynı zamanda stratejik kullanımını da kapsayarak okuyuculara yol gösteren Yazar Yasin Kaplan’ın kaleme aldığı kitap, pazarlama sektörüne yepyeni bir bakış açısı sunuyor. Dijital pazarlama dünyasında inovasyonu yakalamak ve geleceğin teknolojilerine bugünden adapte olmak isteyen herkese eşsiz bir imkân sunan kitap; tüm D&R, İdefix, BKM, Pandora, Kitapsepeti, Trendyol, HepsiBurada ve İkinci Adam Dükkan gibi satış noktalarında okuyucuyla buluşuyor.

Dijital pazarlamanın henüz adının dahi bilinmediği bir dönemde sektöre adım atan Yasin Kaplan, Erciyes Üniversitesi'nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından, kurucusu olduğu MooF Dijital Reklam Ajansı ve Dijital Pazarlama Okulu ile birçok kuruma dijital pazarlama ve girişimcilik alanlarında eğitimler vermeye vermiştir. Kaplan, dijital dünyanın hızla evrilen dinamiklerine öncülük ederek, sektörel bilgi ve deneyimini geniş bir kitleyle paylaşmış, sayısız kurumun dijital stratejiler oluşturmasına katkıda bulunmuştur.