MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilerin yetersizlik türleri ve eğitsel performansları doğrultusunda en az kısıtlayıcı eğitim ortamlarına yönlendirilmeleri için birçok projeyi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarına hız verdi. Özel eğitim ihtiyacı olan 500 bine yakın öğrencinin desteklenmesi için birçok proje hayata geçirildi.ANKARA (İGFA) - Öğrenimine kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla devam eden 500 bine yakın öğrenciye sunulan eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi amacıyla değişen şartlar ve gelişen teknoloji de göz önünde bulundurularak dijital eğitim paketleri oluşturuldu. Proje kapsamında öğretmenlere yönelik birçok yeni eğitim programı da uygulamaya alındı.

Bakanlık verilerine göre, 404 bin 919 öğrenci kaynaştırma ve bütünleştirme yolu, 94 bin 137 öğrenci özel eğitim okulları, 14 bin 449 öğrenci de destek eğitim odalarındaki uygulamalarla destekleniyor.

KAYNAŞTIRMA YOLUYLA EĞİTİMİ İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, özel eğitim ihtiyacı bulunan öğrenciler için uygun eğitim ortamları hazırlamak, eğitim hizmetlerini desteklemek; okullardaki öğrenciler, öğretmenler, aileler, yöneticiler ve ilgili tüm paydaşların artan ihtiyaçları ve taleplerini karşılamak amacıyla hazırlanan "Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Ulusal Eylem Planı" doğrultusunda bir dizi yeni uygulama yapıldı. Projede, okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerle çalışan öğretmenlerin mesleki yeterliliklerinin artırılması amacıyla animasyon, etkileşimli animasyon, videolu anlatım, uygulamalı video ve özet dokümanlar hazırlanarak görsel, yazılı ve dijital eğitim paketleri oluşturuldu. Bu kapsamda dijital içerikler, Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) öğretmenlerin erişimine açılacak.

ÖZEL ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE "YOL HARİTASI"

Bakanlıkça, öğretmenlerin bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama ve geliştirme çalışmalarına yol göstermek amacıyla "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı: Tüm Öğretmenler İçin Yol Haritası" kılavuzu da hazırlandı.

Kılavuzda, farklı özel eğitim ihtiyacı olan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler için hazırlanmış uygulamalara yer verildi ve örnek bir eğitim formatı hazırlanarak kullanıma sunuldu.

Ayrıca "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Semineri" ve "Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları Semineri" hazırlanarak ÖBA'da öğretmenlerin erişimine açıldı.

Öğrencilere olumlu davranış kazandırılması amacıyla öğretmenlere, uzmanlara ve ailelere rehberlik etmesi amacıyla da "Özel Eğitimde Davranış Değiştirme Uygulama Rehberi" hazırlandı ve dijital olarak yayımlandı.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gösterdiği başarılardan hareketle farklı yetersizlik türlerinden etkilenmiş bireylere yönelik toplumsal farkındalık oluşturması amacıyla "Özel Eğitim Çocuk" dergisi yayımlıyor. Yılda iki defa yayımlanan dijital dergi, sesli dergi ve işaret dili destekli olarak da hazırlanan "Özel Eğitim Çocuk" dergisine "ozelegitimcocuk.meb.gov.tr" ve "eba.gov.tr" adreslerinden ulaşabiliyor.