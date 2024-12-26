Arifiye Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü öğrencileri ile "Özelsin Sakarya" projesi kapsamında ortaklaşa hazırlanan “1.Mat-Yap” yarışması gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yarışmada dereceye giren tasarımların sahiplerine, plaketleri ve ödülleri takdim edildi.

Mat-Yap Tasarımları Takdirle Karşılandı

Görevli öğretmenlerin ve Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencilerinin iş birliğiyle özel gereksinimli bireylerin öğrenmelerini kolaylaştırmak, ders içeriğini zenginleştirmek, günlük yaşama adapte olmalarını sağlamak ve sosyal becerileri yaparak yaşayarak öğrenmelerine imkân sunmak amacıyla tasarlanan materyaller; öğrenciye sağlayacağı katkı, ekonomiklik, sürdürülebilirlik, genellenebilirlik ve kullanılabilirliği açısından uygunluğu kriterlerine göre, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Türker Erol Özen, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yüksel Gülaç, Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Uğur Yassıbaş ve Okul Müdürü Yasin Demir tarafından değerlendirildi. Hayatı kolaylaştırmak gayesiyle ve toplumsal fayda güdülerek hazırlanan tüm materyaller, değerlendirilme kurulu tarafından beğeni ve takdirle karşılandı.