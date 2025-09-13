Mersin Büyükşehir Belediyesi ve katılım sağlayan diğer belediyeler; toplu taşımanın geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması ile vatandaşların özel araç yerine çevreci ulaşım yöntemlerini tercih etmesine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek.ANTALYA (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve katılım sağlayan diğer belediyeler; toplu taşımanın geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması ile vatandaşların özel araç yerine çevreci ulaşım yöntemlerini tercih etmesine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir farkındalık kampanyasıdır. Haftanın temel amacı ‘Sürdürülebilir kentsel hareketliliği teşvik etmek ve insanları araç yerine yaya, bisiklet veya toplu taşıma gibi çevre dostu ulaşım yöntemlerini kullanmaya teşvik etmek’, ‘şehirlerdeki trafik yoğunluğunu, hava kirliliğini ve karbon emisyonlarını azaltmak’, ‘sağlıklı yaşam tarzlarını desteklemek (yürüyüş ve bisiklet kullanımını özendirmek)’ ve ‘belediyeleri sürdürülebilir ulaşım politikaları geliştirmeye yönlendirmek’ olurken temel mesajları ise; ‘Daha az özel araç, daha fazla toplu taşıma ve bisiklet!’ , ‘Şehirler insan odaklı olmalı, araç odaklı değil’ , ‘Temiz hava, daha az gürültü, daha fazla yaşam alanı!’ olarak belirleniyor.

Etkinliklerin en dikkat çekici ayağını ise 22 Eylül’deki ‘Arabasız Gün’ oluşturacak. ‘Arabasız Gün’de kent genelinde bireysel araç kullanımının azaltılması, yaya ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi amaçlanıyor. Hafta boyunca etkinlik yapma, sürdürülebilir önlem alma ve ‘Arabasız Gün’ etkinliğine katılma taahhüttü veren belediyeler ‘Altın Katılımcı’ unvanı alarak; AB Sekreteryası tarafından organize edilen bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilen ve AB Komisyonu tarafından verilen ‘Avrupa Hareketlilik Haftası (EMW) Ödülleri’ne başvurmaya hak kazanacak. Başarılı kampanyaları tanıtmak ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik alanında yerel eyleme olan ihtiyaca yönelik farkındalığı artıracak olan ödüller, Büyükşehir’e farklı bir vizyon daha kazandırmış olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hafta boyunca yapılacak etkinlikler ile sürdürülebilir ulaşım kültürünün yerleşmesine ve kentlilerin yaşam kalitesinin yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu yıl, ‘Herkes İçin Hareketlilik’ temasıyla gerçekleşecek olan etkinliklerde; toplumun her kesiminin erişilebilir, güvenli, kapsayıcı ve çevreye duyarlı ulaşım imkânlarına kavuşması için adımlar atılacak. Büyükşehir Belediyesi, herkesin eşit ulaşım hakkına sahip olduğu bir şehir vizyonuyla etkinlikte yer alacak.

Büyükşehir’le ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ dolu dolu geçecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin hafta boyunca düzenleyeceği etkinlikler kapsamında, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 16 Eylül’de sahilde bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kır Kahvesi’nde saat 06:30 ve 07:30 arasında açık hava sporu gerçekleştirilirken; eş zamanlı olarak Fenerbahçe Meydanı’nda da Sabah Deniz Sporu yapılacak. 1. gün etkinlikleri Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 16:00 ve 19:00 arasında Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda özel gereksinimli bireyler için Pickleball ve Körling etkinliği ile devam edecek. Saat 18:30’da ise Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Zirve Dağcılık Kulübü iş birliğiyle Pedias Düğün Salonu önünden Gelincik Tepesi’ne kadar gerçekleştirilecek yürüyüş etkinliği, ilk günün dikkat çeken faaliyetlerinden olacak.

Etkinliklerin 2. gününde ise yine açık hava sporu ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından aynı saat aralığında 68’liler Barış Ormanı’nda düzenlenecek sabah yürüyüşü ile güne başlanacak. Saat 13:30’da Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Engelli Yaşam Merkezi’nde özel gereksinimli bireylere yönelik ‘Güvenli Ulaşım’ eğitimi verilecek. Yine aynı gün Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve bisikletli kadın gruplarının öncülüğünde saat

3. gün programında sabahın erken saatlerinde başlayan açık hava sporunun ardından; Saat 08:00’da Fenerbahçe Meydanı’nda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından özel gereksinimli bireyler için düzenlenen Sup Board etkinliği yer alırken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 16:00 ve 20:00 saatleri arasında Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde kadınlara yönelik güvenli bisiklet sürüş eğitimi ve bisiklet turu düzenleyecek.

Etkinliklerin 4. günü, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 80’ler Buluşması ile renklenecek. Etkinlikte, ulasim.mersin.bel.tr ve TEKSİN mobil uygulamasının eğitimi verilecek. Bocce ve Dans gösterisi ile gün tamamlanacak.

5. günde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 08:00’da Kayacı Vadisi’nden başlamak üzere Kilikya Yolu’nda tarihin içinde yürüyüş yapılacak. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ‘Bike to Get -Day’ etkinliği kapsamında 08:00 ve 10:00 saatleri arasında; kadın ve çocuklara yönelik ‘Bisikletinle Gel Sürprizi Kap’ temasıyla bisiklet buluşması gerçekleştirecek.

6. gün denizle buluşma günü olacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Babil Su Sporları Merkezi’nde 06:00 ve 09:00 saatleri arasında su sporları etkinlikleri düzenlenecek. Ayrıca saat 08:00’da özel gereksinimli çocuklarla yönelik Sup Board etkinliği yapılacak. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın organize edeceği etkinlikte ise Kültür Park’ta 19:00’da görme engelli ve tekerlekli sandalyeli bireyler sahilde tur atacak.

Haftanın son günü olan 22 Eylül’de ise 06:00 ve 07:00 saatleri arasında Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Kır Kahvesi’nde son kez Açık Hava Sporu etkinliği düzenlenecek. Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından, ‘Evden Okula Güvenle Pedalla’ etkinliği kapsamında, saat 07:30 ve 08:00 arasında 75. Yıl Ortaokulu’nun katılımı ile Viranşehir’de bisiklet eğitimi verilecek. Kapanış günü şenliklerine Galatasaray Meydanı ve Babil Kavşağı arasında gerçekleşecek ‘Araçsız Sokak Şenliği’ ile devam edilecek.

Aynı gün 18:00 ve 21:00 saatleri arasında ise yine aynı güzergâh aralığının sahil kesiminde geleneksel sokak oyunları oynanırken; empati ve farkındalık parkuru, temel spor etkinlikleri ve müzik ile dans etkinliklerinin yanı sıra çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın yurttaşlara müzik dolu bir akşam yaşatması ile Büyükşehir’in ‘Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri’ sona erecek.