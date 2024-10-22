Oyuncu Yasemin Kay Allen'dan babasına veda: 'Seni her gün özleyeceğim'
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun 1988-2007 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Dudley Allen, hayatını kaybetti. Yıldızıoğlu'nun 35 yaşındaki oyuncu kızı Yasemin Allen, sosyal medya hesabından...Devamı için tıklayınız
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