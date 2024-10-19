Türkiye'nin en zengin kadın ünlüleri! Servetleriyle ilk 10'a girdiler... Türkiye'nin en zengin kadın ünlüleri! Servetleriyle ilk 10'a girdiler...
Oyuncu Vural Çelik'e veda! Annesi ve kardeşi gözyaşlarına boğuldu
Üsküdar'da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden oyuncu Vural Çelik bugün son yolculuğuna uğurlandı. 51 yaşında hayatını kaybeden Çelik'in annesi ve kız kardeşi tabutun başından bir an olsun...Devamı için tıklayınız