Ufukta evlilik var! Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'dan 'evlilik' sorusuna yanıt Ufukta evlilik var! Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan'dan 'evlilik' sorusuna yanıt
Oyuncu Pelin Yoru'dan acı haber! 'Kızım Nerede?' dizisinin Jülide'siydi...
'Alev Alev', 'Kızım Nerede', 'Uygun Adım Aşk' ve 'Acar Kafadarlar' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Pelin Yoru'dan üzen haber geldi. 42 yaşında vefat eden oyuncu, sevenlerini yasa boğdu.Devamı için tıklayınız