Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir nikah şahidi oldu! Yalı Çapkını'nın Ferit'i Mert Ramazan Demir nikah şahidi oldu!
Oyuncu Ergül Miray Şahin evlendi! Ateş Kuşları'nın Sare'siydi...
atv'nin eski dizisi Ateş Kuşları'nda SAvcı SAre rolüyle tanınan oyuncu Ergül Miray Şahin, mutlu bir haberle gündem oldu. Güzel oyuncu, uzun zamandır birlikte olduğu nişanlısı Ertuğrul Ayyıldız ile dünyaevine...Devamı için tıklayınız